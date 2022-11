Carlos Moedas: "Transição energética não pode ser construída contra as pessoas”

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, diz que a transição energética tem de ser feita com as pessoas e não contra as pessoas.

O autarca falava esta segunda-feira no encerramento da Conferência da CNN Portugal, que decorreu em Lisboa.

Carlos Moedas defende o papel das cidades e aponta três aspetos para um novo paradigma.

“Quando nós dizemos na Europa que as cidades devem ser neutrais em carbono, as pessoas não sabem o que isso significa, começou por referir o antigo comissário europeu.

No mesmo sentido, “quando os países dizem que precisam de mais impostos para reforçar o Estado Social, isso não significa nada para as pessoas. Significa que vão pagar mais impostos e já não querem pagar mais impostos”.

Para Carlos Moedas, as cidades são “construções que realmente podem mudar esse paradigma”.

O autarca de Lisboa considera que a cidade deve ser “o centro dessa mudança em três aspetos fundamentais: a criação de um Estado Social local, uma gestão fiscal eficiente e direcionada para os mais frágeis e uma transição energética e digital construída com as pessoas e não contra as pessoas”.