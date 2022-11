Aprovada proposta do PAN para distribuição de produtos de higiene menstrual

O PAN viu hoje aprovada, no Orçamento, a implementação de um plano de combate à pobreza menstrual que prevê a distribuição gratuita de produtos a estudantes de ação social escolar, utentes do SNS com insuficiência económica, reclusas e sem-abrigo.

Na Comissão de Orçamento e Finanças (COF), no parlamento, a proposta do PAN para combater a pobreza menstrual foi a primeira proposta de alteração aprovada, no âmbito da especialidade do Orçamento do Estado para 2023.

Segundo a proposta, que teve os votos a favor do PS, PAN, Bloco de Esquerda e a abstenção do PSD, Chega, Iniciativa Liberal e PSD, durante o próximo ano, o Governo aprova e inicia a implementação de um plano nacional de combate à pobreza menstrual e à "estigmatização da menstruação".

A medida visa, assim, a distribuição gratuita de produtos de higiene menstrual "nos estabelecimentos de ensino básico e secundário, às beneficiárias de ação social escolar que o solicitem, a partir do ano letivo 2023/2024", nas instituições de ensino superior, "quando solicitada por beneficiárias de bolsas de estudo no âmbito do sistema de apoios sociais para a frequência de cursos ministrados em instituições de ensino superior, a partir do ano letivo 2023/2024", nos centros de saúde ou nos agrupamentos de centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde, "às utentes em situação de insuficiência económica que o solicitem".