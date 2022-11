PS pede esclarecimentos sobre atuação "duvidosa" da Câmara de Lisboa

"Além do mais, uma vez que está também em causa a utilização de recursos públicos, a sua utilização deve ser feita de acordo com as regras da contratação pública e também de acordo com a ética subjacente ao exercício de cargos públicos", lê-se na mesma nota.

O jornal Expresso noticiou na sexta-feira que o contrato entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Fundação AIP é "ilegal", uma vez que, segundo as regras da contratação pública, o procedimento de ajuste direto não pode ser aplicado depois de prestado o serviço, sendo que este procedimento foi assinado "passados quatro meses sobre o encerramento dos trabalhos".

Em causa está um contrato, por ajuste direto, em que a autarquia adjudicou à Fundação AIP a "aquisição de serviços no âmbito do plano de vacinação contra a covid-19", com o preço contratual de 418.489 euros, ao qual acresce o IVA à taxa normal de 23%, perfazendo um total de 514.741 euros, com um prazo de execução de 96 dias, de acordo com a informação publicada em 25 de julho deste ano no Portal Base.

No seu comunicado, o PS lembra que, aquando da inauguração do centro de vacinação, "o presidente da câmara anunciou que a cedência do mesmo seria gratuita".

Em resposta à Lusa na sexta-feira, a autarquia esclareceu que a disponibilidade da Fundação AIP para a instalação do centro de vacinação contra a covid-19 nos pavilhões da FIL "incidiu sobre os custos da disponibilização do local (aluguer) e não sobre um conjunto de custos e serviços indiretos que são/foram imprescindíveis para a utilização do espaço", como consumos de água, eletricidade, serviços de segurança e limpeza, montagens e desmontagens, entre outros.

Para desonerar a Fundação AIP dos "custos indiretos" que suportou com o funcionamento do centro de vacinação, entre dezembro de 2021 e março deste ano, "foi promovido o referido procedimento de contratação pública que veio a ser considerado inadequado para a regularização desses custos", informou a CML.