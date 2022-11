Lula em Portugal. Manifestantes "pró" e "contra" junto ao Palácio de Belém

Dezenas de pessoas concentraram-se esta sexta-feira à tarde junto ao Palácio de Belém, em Lisboa, onde Marcelo Rebelo de Sousa recebeu Lula da Silva.

O Presidente eleito do Brasil chegou esta sexta-feira a Portugal, depois de ter participado na 27ª conferência do clima da Organização das Nações Unidas, a COP 27, em Sharm El Sheikh, no Egito.

Frente à residência oficial do presidente Marcelo, de um lado, apoiantes de Lula da Silva, do outro, apoiantes de Jair Bolsonaro.

Barreiras de metal separaram os manifestantes vestidos com as cores dos respetivos partidos que apoiam e empunhando cartazes com diferentes mensagens.

No local permaneceu um cordão policial para que os ânimos não se exaltassem, apesar do ambiente ser pacífico, de ambos os lados, sem incidentes registados.

No final da reunião, Lula da Silva e Marcelo Rebelo de Sousa não prestaram declarações aos jornalistas, o que deverá acontecer só depois do encontro com o primeiro-ministro português.