António Costa: "Vamos ao Qatar apoiar a seleção e não a violação dos direitos humanos"

O primeiro-ministro afirmou esta sexta-feira que os responsáveis políticos portugueses estarão no Campeonato do Mundo de Futebol, no Qatar, a apoiar a seleção nacional e não a violação dos direitos humanos ou a discriminação das mulheres nesse país.

Esta posição foi defendida por António Costa numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, em São Bento, depois de questionado sobre a polémica de o Presidente da República, o próprio primeiro-ministro e o presidente da Assembleia da República se deslocarem ao Qatar para acompanhar a seleção portuguesa de futebol.

"O campeonato do mundo é onde é. Todos temos uma posição sobre o que é o Qatar, mas aquilo que faz com que a nossa seleção esteja no campeonato do mundo é por ser uma das poucas que conseguiu ser apurada", começou por alegar António Costa.

Depois, o primeiro-ministro separou política e futebol, mantendo a ideia de Marcelo Rebelo de Sousa, ele próprio e Augusto Santos Silva assistirem a jogos de Portugal no Qatar.