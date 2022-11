​PSD chama ​ministra da Presidência por causa da "fraca" resposta económica à pandemia

O PSD vai chamar, com carácter de urgência, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, ao Parlamento para prestar esclarecimentos na sequência do relatório do Tribunal de Contas.



No requerimento, enviado à Renascença, os social-democratas querem esclarecimentos sobre “os factos e as responsabilidades políticas, em torno das medidas propostas pelo Governo para o combate à pandemia, bem como o grau de execução das medidas anunciadas e a eficácia das mesmas” lê-se no documento. O PSD quer assim ouvir a ministra da Presidência, enquanto coordenadora do Governo das medidas no combate à pandemia.

O PSD sublinha, citando o relatório do Tribunal de Contas, a insuficiente “execução financeira das medidas (84% do previsto), só sete tiveram meta definida e só uma a atingiu, 15 não apresentaram resultados e não foi demonstrada a eficácia das medidas em alcançar os seus objetivos, nem em recuperar a situação inicial (15 por falta de execução, nove porque os seus indicadores não mediam o cumprimento dos seus objetivos e 23 por não ter sido reportada situação inicial)”.

No requerimento, o PSD diz ainda que, segundo o documento, em alguns casos as medidas não tiveram adesão e, por isso, revelaram-se inúteis.

O PSD conclui por isso que “a reação do Estado à pandemia em matéria de apoios à economia foi fraca e sobretudo cheia de propaganda”.

Mais, o Tribunal “reconhece” que a resposta à pandemia teve de ser dada num ambiente de “elevada incerteza, complexidade e de rápida mudança”, mas também frisa que “não foram determinadas com rigor as necessidades decorrentes do impacto adverso da pandemia”m escreve o PSD no requerimento onde pede a presença da ministra Mariana Viera da Silva na comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.