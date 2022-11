Políticos têm de "aprender a aceitar a crítica" sem "lamentação democrática", alerta Marcelo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considera que todos os políticos têm de "aprender a aceitar a crítica", atribuindo-se também esse dever, e aconselhou a que se recuse "o discurso da lamentação democrática".

O chefe de Estado falava esta quarta-feira à noite, na Câmara Municipal de Lisboa, na cerimónia de entrega dos Prémios Gazeta 2021, numa intervenção em que se manifestou "mais otimista" em relação à situação do jornalismo em Portugal do que em anos anteriores.

"Desta feita estou mais otimista. Estou mais otimista porque a última coisa que podemos fazer é o discurso da lamentação democrática. Não façamos esse favor a quem gosta menos do que devia gostar da democracia", apelou.

Sem falar de nenhum acontecimento em concreto, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que "a democracia constrói-se pela positiva" e acrescentou: "Têm todos de aprender isso, os políticos têm de aprender a aceitar a crítica, eu tenho de aprender a aceitar a crítica, tomos temos aprender a aceitar a crítica".

O Presidente da República apontou estes prémios de jornalismo como "uma afirmação de esperança" e defendeu que "onde não há uma comunicação social muito, muito forte não há uma democracia muito, muito forte".

Na sua opinião, "viu-se aqui nestes prémios, vê-se ano após ano" que Portugal tem "condições para ter uma comunicação social muito, muito forte".

"Ah, mas há outra comunicação social que não é bem aquela que desejamos, presa à espuma dos dias. Mas a espuma dos dias pode trazer consigo preocupações estruturais", observou.

No fim da sua intervenção, o chefe de Estado exclamou: "A luta continua, a democracia está viva".

Os Prémios Gazeta são uma iniciativa do Clube de Jornalistas. Esta 37.ª edição teve o apoio principal da Câmara Municipal de Lisboa e da Associação Mutualista Montepio.

Nesta edição, Fernando Dacosta recebeu a Gazeta de Mérito, Carlos Rico a Gazeta de Televisão, pela reportagem "Alentejo, azeite e água" emitida pela SIC e SIC Notícias, e Joana Pereira Bastos recebeu a Gazeta de Imprensa, pela reportagem "As férias da liberdade", publicada pelo Expresso.

A Gazeta de Rádio foi atribuída a Nuno Guedes, pela reportagem "A ilha do tempo", emitida pela TSF, enquanto a Gazeta de Multimédia foi para Reinaldo Rodrigues, autor de "Um outro país", reportagem divulgada nas plataformas digitais e redes sociais do Diário de Notícias, do Jornal de Notícias e da TSF.

Tiago Miranda recebeu a Gazeta de Fotografias, pelo conjunto de fotografias da reportagem "Nós somos oito mil histórias", divulgada pelo Expresso, Diogo Assunção o prémio Gazeta Revelação, pela reportagem "A altura dos sonhos", transmitida pela TVI, e o jornal online A Mensagem de Lisboa recebeu a Gazeta de Imprensa Regional.