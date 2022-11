"É mentira". Louçã desmente livro de Carlos Costa

Depois do primeiro-ministro, António Costa, há mais uma voz desagradada com o livro do ex-governador do Banco de Portugal Carlos Costa.

Francisco Louçã, antigo líder do Bloco de Esquerda, disse hoje na sua página da rede social Facebook que a referência que é lhe é feita no livro “O Governador” “é mentira”.

“Para já, limito-me a agradecer a referência que me faz, só que é mentira: diz ele, na página 377, como prova das pressões que teria sofrido, que "a questão chegou ao ponto de o Ministério das Finanças constituir um grupo de trabalho sobre a problemática das finanças públicas, para o qual convidou Francisco Louçã", que trataria de dividendos do banco e gestão da dívida e suas maturidades”, escreve o economista.

Francisco Louçã promete analisar “com detalhe” o livro do jornalista Luís Rosa sobre Carlos Costa, a partir de entrevistas com o ex-governador.

Louçã lamenta que o que está escrito na publicação “seja falso”, argumentando que “não conheço nem participei em nenhum grupo de trabalho criado pelo Ministério das Finanças nesse âmbito”.

O professor do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa esclarece que “participei, isso sim, num grupo criado pelo acordo entre o PS e o Bloco, que, como foi público, incluiu vários economistas e também membros do governo”.

Esse grupo acabou por apresentar “um relatório no parlamento sobre cenários da dívida pública”, clarifica.