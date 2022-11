Congresso do Chega para rever estatutos "previsivelmente em janeiro"

O Chega vai realizar um congresso extraordinário "previsivelmente em janeiro" depois de o Tribunal Constitucional ter chumbado os estatutos aprovados na última reunião magna, anunciou esta quarta-feira o presidente do partido, André Ventura.

"Pedi ontem à Direção Nacional que convocasse um novo congresso nacional do Chega para que sejam feitos os ajustes e as mudanças necessárias e para que o partido, na sua reunião magna representativa de todos os militantes de todos os distritos e das regiões autónomas, possa manifestar mais uma vez aquilo que quer para o futuro, os estatutos em que quer viver e auto-organizar-se", afirmou André Ventura em conferência de imprensa na sede nacional do Chega, em Lisboa, após uma reunião daquele órgão na terça-feira.

Nesse congresso será também avaliada a "situação jurídica em que se encontram os órgãos em funcionamento", indicou o líder.

O líder do Chega indicou que essa reunião magna vai realizar-se "previsivelmente em janeiro", mas referiu que a data concreta e o local será definido num Conselho Nacional que será marcado para o dia 10 de dezembro.

Nessa reunião do Conselho Nacional serão definidas igualmente as regras e a composição do congresso, além do "método e a forma eleitoral e a extensão das alterações" a fazer, indicou Ventura.

O Tribunal Constitucional (TC) voltou a chumbar os estatutos do Chega, aprovados no congresso de Viseu em novembro de 2021, invocando, nomeadamente, a "significativa concentração de poderes" no líder.

Sustentando que este "será o quinto congresso do Chega em quatro anos" e que esta força política faz "mais eleições diretas em média anual do que qualquer outro partido", o presidente do Chega considerou que "de falta de democracia é coisa que o tribunal não pode acusar" o seu partido.