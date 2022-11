Câmara de Caminha vai rescindir contrato polémico de Centro de Exposições

A Câmara de Caminha aprovou, por unanimidade, a rescisão do contrato promessa do polémico projeto do Centro de Exposições Transfronteiriço, avança a SIC Notícias.

A autarquia exige a devolução dos 300 mil euros adiantados ao empresário Ricardo Moutinho.

O projeto está no centro de uma polémica que envolve Miguel Alves, antigo autarca de Caminha e ex-secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro.

Quando era presidente da Câmara de Caminha, Miguel Alves adiantou 300 mil euros ao promotor do Centro de Exposições Transfronteiriço, que nunca chegou a ser construído.

