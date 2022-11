António Costa diz que ex-governador mente e ofende o seu "bom nome"

O primeiro-ministro, António Costa, diz que "nada mais tem a acrescentar" sobre as acusações do ex governador do Banco de Portugal, que diz que sofreu de pressões do líder do Governo.

O ex-governador do Banco de Portugal Carlos Costa afirma que "é o próprio primeiro-ministro, António Costa, a confirmar uma tentativa de intromissão política no Banco de Portugal".



O antigo governador reitera o que estava no livro: a 12 de abril de 2016, o primeiro-ministro, António Costa, telefonou-lhe a dizer "que não se podia tratar mal a filha do presidente de um país amigo", numa alegada tentativa para não afastar Isabel dos Santos da administração do Banco EuroBic.

Em resposta, António Costa não quis proferir nenhum comentário, repetindo aos jornalistas o que já tinha dito na semana passada: "Não tendo o Dr. Carlos Costa retrato e pedido desculpas pelas declarações que fez que são ofensivas do meu bom nome, da minha honra e da minha consideração eu já constitui mandatário para agir legalmente para repor esse direito. Quanto mais declarações ofensivas houverem do meu bom nome, honra e consideração… eu nada mais tenho a acrescentar".