Pedro Nuno Santos defende Costa Silva, "grande" apoiante da ferrovia e da transição climática

A posição de Pedro Nuno Santos surge no seguimento da ocupação de seis escolas e universidades de Lisboa, desde a semana passada, pelo movimento Greve Climática Estudantil Lisboa, num protesto que visa exigir o fim aos combustíveis fósseis até 2030 e a demissão do ministro da Economia e do Mar e que motivou a invasão da sede da Ordem dos Contabilistas Certificados, no sábado, onde Costa Silva se encontrava numa reunião.

"Do ponto de vista do setor que tutelo, que é o transporte ferroviário , que pode dar um grande contributo à transição climática, o senhor ministro da Economia e o ministério da Economia estão a dar um grande contributo", vincou o governante.

O ministro das Infraestruturas disse ainda que ver "com bons olhos" a preocupação dos jovens com o planeta e o espírito combativo, acrescentando que aceitará reunir-se com os ativistas, caso lhe seja solicitado.

"Nós queremos ter o apoio deles e aquela força e aquela energia dos jovens para continuarmos a dar centralidade ao transporte ferroviário. Quanto mais centralidade tiver a ferrovia, mais nós, no Ministério das Infraestruturas, vamos poder fazer, portanto, se tivermos os jovens connosco, mais sucesso vamos ter nesta grande missão que é conseguirmos passar do automóvel para o comboio, do automóvel para o transporte coletivo", sublinhou o ministro.