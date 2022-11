Novo secretário-geral do PCP está "aberto ao diálogo" com o Governo

"Não desperdiçaremos nenhuma oportunidade para garantir, por exemplo, que esta situação com que estamos confrontados, com o aumento brutal do custo de vida, tenha rapidamente uma alteração", frisou.

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, está "aberto ao diálogo" com António Costa e o Governo, depois de o primeiro-ministro ter desejado "diálogo construtivo" com o novo líder comunista .

Ainda assim, criticou o que entende ser uma aproximação do PS aos partidos de centro e direita:

"Naquilo que são opções de fundo, as políticas do Governo do Partido Socialista, como se demonstra no Orçamento do Estado, correspondem às opções de fundo do PSD, do Chega e da Iniciativa Liberal."

Raimundo assumiu que o povo português "precisa de mais" PCP na Assembleia da República, onde o partido conta apenas com seis deputados.