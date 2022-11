Moedas pisca olho à esquerda e investe mais de 100 milhões em novos autocarros

Uma no cravo, outra na ferradura. Esta tem de ser a receita para fazer aprovar o Orçamento Municipal de Lisboa e evitar os duodécimos. A coligação Novos Tempos, liderada por Carlos Moedas, que joga com o tempo e governa em minoria, procura aprovar o segundo orçamento. O documento é votado no dia 30 de novembro no executivo.

Para agradar à esquerda, a equipa de Moedas vai investir 109 milhões de euros na frota da Carris até 2026. A proposta, a que a Renascença teve acesso, prevê que, desse valor, 30,2 milhões sejam aplicados já no próximo ano em novos autocarros.

A aposta em comprar novos veículos e renovar a frota de uma empresa de transportes pública pode ser lida como uma forma de agradar à oposição- leia-se PS, BE, PCP, Livre - necessária (em parte) para fazer aprovar o Orçamento Municipal.

Num lote de medidas que vai ser apresentado, esta terça-feira, pelo vice-presidente da autarquia lisboeta, Filipe Anacoreta Correia, está também incluído um aumento da devolução do IRS- dos 3 para os 3,5%; uma redução redução do IMT para os jovens (até aos 35 anos) na compra de casas até aos 250 mil euros para habitação própria; e este investimento em autocarros para a cidade.