PS acusa Montenegro de "desfaçatez" e diz-se "campeão do crescimento"

O secretário-geral adjunto do PS, João Torres, acusa Luís Montenegro de desfaçatez ao acusar o Governo de empobrecer o país e diz que o campeão do empobrecimento de Portugal é o PSD.

"É preciso ter-se uma enorme desfaçatez, como aquela que tem manifestado Luís Montenegro, para acusar o PS de ser o partido do empobrecimento do nosso país", afirmou João Torres na Foz do Arelho, no concelho das Caldas da Rainha, onde apelou para que os portugueses "não se deixem enganar pelas manobras da oposição, e em particular do maior partido da oposição, o PPD-PSD".

Numa intervenção no XVIII Congresso da Corrente Sindical Socialista da CGTP-IN, João Torres respondeu às declarações de Luís Montenegro, que acusou o Governo de estar a "empobrecer todos os dias" o país, o que considerou "lamentável e facilmente desmontável".

"Em cada um dos anos que a direita governou o nosso país no século XXI não houve nenhum ano em que Portugal não tivesse ficado mais pobre do que a União Europeia (UE)", disse, vincando que, ao contrário, "os anos de convergência de Portugal [com a UE] têm todos uma marca: são anos em que governou e em que governa o PS".

"No plano do crescimento económico o PS é mesmo o partido campeão do crescimento", enquanto "o PSD é o partido do pódio do empobrecimento do país", acrescentou.