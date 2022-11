Aveiro. Freguesia de São Jacinto vai a votos este domingo

A freguesia de São Jacinto, em Aveiro, vai a votos hoje, após a renúncia dos eleitos nas últimas eleições autárquicas em 2021.

O ato eleitoral intercalar conta com quatro candidatos, dois dos quais são repetentes.

Arlindo Tavares volta a ser o cabeça de lista da coligação PSD/CDS/PPM e António Nabais repete a candidatura pela CDU. O PS apresentou José Ferreira Leite e o Chega candidata Ricardo Lemos.

Num despacho publicado no dia 08 de setembro, o secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, justificou a realização do ato eleitoral intercalar com a "renúncia" do presidente da Junta de Freguesia, "em conjunto com todos os eleitos locais da lista mais votada para a Assembleia de Freguesia".

António Aguiar, eleito pelo PS em 2021 para a presidência da Junta de São Jacinto, demitiu-se do cargo em julho passado, poucos dias após a Câmara (PSD/CDS) ter retirado a gestão do parque de campismo local das mãos da Junta, pelo facto de haver "graves e reiterados incumprimentos" por parte daquele órgão.

A Câmara acusou ainda a Junta de São Jacinto, a única do concelho eleita pelo PS, de ter uma "grave e irregular" situação financeira, acumulando uma dívida de mais de 200 mil euros à empresa Águas da Região de Aveiro e dívidas no valor global de 150 mil euros a várias empresas.

Nas eleições autárquicas de 26 de setembro de 2021, o PS venceu as eleições na Junta de São Jacinto por 29 votos de diferença, elegendo três elementos, tantos quantos a coligação PSD/CDS/PPM, a segunda força política mais votada. A CDU ficou na terceira posição obtendo um mandato.