Luís Montenegro diz que o PS é "o partido do empobrecimento"

O líder do PSD, Luís Montenegro, considera que os anos de governo do PS têm agravado substancialmente os índices de pobreza.

Em discurso perante militantes do PSD, em Viseu, este sábado, Montenegro explicou a acusação ao partido do Governo com contas.

"O Partido Socialista, depois de todos estes anos de exercício do governo, vale 4,4 milhões de portugueses em risco de pobreza antes das prestações sociais, e vale 1,9 milhões de portugueses de extrema pobreza já depois de se operarem as prestações sociais enquanto elemento de mitigação do risco de pobreza. O Partido Socialista é, objetivamente, o partido do empobrecimento", acusou o líder da oposição.

Luís Montenegro presidia à tomada de posse do presidente da distrital de Viseu do PSD, Carlos Silva.