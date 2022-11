OE2023. Que alterações propõem os partidos?

"Vamos apresentar uma proposta para limitação de benefício fiscal para os senhorios, quando mesmo em novos contratos as novas rendas sejam mais do que 2% superiores às rendas que estavam em vigor anteriormente, para limitar a tentação de haver rescisões contratuais e novos contratos feitos ao lado daquele que era o contrato anterior."

Outra das propostas aponta ao crédito à habitação, com a deputada Jamila Madeira a anunciar uma proposta de isenção do imposto de selo na reestruturação dos créditos.

O grupo parlamentar do Partido Socialista (PS) já revelou quase 50 propostas, nomeadamente no capítulo da habitação.

Das 20 modificações sugeridas pela Iniciativa Liberal, às quase 500 do Chega, o Governo osculta as preocupações da Assembleia da República relativamente à lei orçamental do próximo ano.

Esta sexta-feira, os vários partidos com assento no Parlamento apresentam as suas propostas de alteração do Orçamento de Estado para 2023 (OE2023) ao ministro das Finanças, Fernando Medina.

PSD aponta a mexidas no IRS e IRC e pede mais médicos de família

O Partido Social-Democrata (PSD) vai apresentar cerca de 200 propostas de alteração ao Orçamento do Estado durante a audição desta sexta-feira.

As propostas dos sociais-democratas, em matéria fiscal, passam por mexidas no IRS e IRC. O presidente do partido, Luís Montenegro, salienta a "criação de um IRS com uma limitação de taxa máxima de 15% para jovens até aos 35 anos, com exceção do último escalão".

Por outro lado, o PSD sublinha a atualização dos escalões do IRS em 7,4% - contra os 5,1% propostos pelo Governo -, a "redução da tributação da poupança em sede de IRS", reduzindo a taxa liberatória dos atuais 28% para 10% em poupanças até cem mil euros, e a redução da taxa de IRC de 21% para 19%.

No domínio fiscal, as medidas destacam ainda o aumento das deduções com despesas de educação em IRS para mil euros ou a isenção de IVA na aquisição de bens alimentares para o setor solidário durante o ano de 2023.

No setor da saúde, Montenegro revela que os sociais-democratas irão propor nova investida na garantia de mais médicos de família: "Uma promessa que nós temos acentuado muito, mas que é sobretudo um compromisso falhado".