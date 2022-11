OE2023. Partidos batem novo recorde e entregam mais de 1.600 propostas de alteração

Os partidos com assento parlamentar entregaram até hoje, data em que termina o prazo, mais de 1.600 propostas de alteração à proposta de lei do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), um novo recorde.

De acordo com a página da Assembleia da República na internet, até cerca das 19:30 de hoje foram entregues no total 1.694 propostas de alteração, acima das mais de 1.400 propostas entregues no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2022.

Os números não são os finais, uma vez que ainda estão a ser carregadas propostas no sistema e o prazo para entrega foi alargado até às 21:30 de hoje.

No entanto, até àquela hora, o Chega é o partido que apresentou o maior número de propostas este ano: 491 propostas de alteração.

Seguem-se o PCP, que entregou 392 propostas de alteração, e o PSD, com 255 propostas apresentadas.

Já o PAN entregou 207 propostas de alteração, enquanto o Bloco de Esquerda apresentou 152 propostas.

Deram ainda entrada nos serviços do parlamento 136 propostas do Livre e 38 do PS.

Por sua vez, a Iniciativa Liberal foi o partido com o menor número de propostas apresentadas: 26.

A proposta de OE2023 foi aprovada na generalidade, em 27 de outubro, na Assembleia da República apenas com os votos a favor do PS e abstenções dos deputados únicos do PAN e do Livre.

A votação final global do diploma está marcada para 25 de novembro, mas antes, em 21 de novembro, arranca a discussão do documento na especialidade em plenário, estendendo-se por toda a semana, com debate de manhã e votações à tarde, como habitualmente.