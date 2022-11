Montenegro apela ao PS que tenha ambição na revisão constitucional

O PSD apresenta 40 propostas de alteração à constituição com o objetivo de dar mais qualidade de vida aos portugueses.

Foi assim que Luís Montenegro apresentou algumas das ideias aos conselheiros nacionais dizendo que não acredita que o partido socialista aceite todas as propostas e por isso desafiou o PS a ter mais ambição e "vestir o fato reformista".



“O PS deixe de estar tão concentrado nas confusões dos membros do governo e olhe com ambição, com sentido de amor á pátria para construir mais progresso e uma sociedade mais justa e equilibrada” desafiou Luís Montenegro.

O líder do PSD esteve a discursar durante 40 minutos e não esqueceu as críticas que os deputados ontem fizeram à forma como o processo decorreu, dizendo que não foram informados sobre o conteúdo do projeto.

Montenegro não aceita as críticas, diz que não podia ter feito melhor, nem ter revelado um documento que ainda não estava pronto e garantiu que o grupo parlamentar do PSD foi o primeiro a tomar conhecimento das ideias essenciais do projeto que vai dar entrada esta sexta-feira na Assembleia da República.