Miguel Alves, o "elefante na sala" da Comissão Política do PS, denuncia Daniel Adrião

Daniel Adrião, que lidera uma corrente interna de oposição à direção do PS, afirmou que o ex-secretário de Estado Miguel Alves, exonerado na quinta-feira, era o “elefante na sala” da Comissão Política Nacional do PS.

“Há um elefante sentado na sala. E esse elefante na sala chama-se Miguel Alves. Parece que há um voto de silêncio sobre este assunto. E eu pergunto porquê? Em nome de quê e de quem?”, questionou Daniel Adrião, depois de várias intervenções de dirigentes socialistas que não abordaram as circunstâncias em que o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro se demitiu do Governo.

Daniel Adrião apontou que ainda na quinta-feira, ao início da tarde, no final da reunião do Conselho de Ministros, “a porta-voz do Governo, Mariana Vieira da Silva, anunciou que o caso de Miguel Alves estava esclarecido”.

“E passado escassas horas o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Miguel Alves, demitiu-se do Governo. O que aconteceu para justificar este desfecho? António Costa deve essa explicação à Comissão Política, ao PS e ao país”, disse, dirigindo-se ao líder dos socialistas.