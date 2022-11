Medina desdramatiza previsões de Bruxelas. Portugal vai acabar o ano “a convergir” com a União Europeia

O ministro das Finanças, Fernando Medina, desdramatizou esta sexta-feira as previsões económicas de Bruxelas, mais pessimistas do que as do Governo, assegurando que a economia portuguesa deverá crescer mais do que a Zona Euro.

No parlamento, questionado pelo PSD, Medina insistiu que Portugal vai acabar o ano a crescer mais do que a União Europeia.

“Nós teremos este ano em Portugal, um nível de crescimento que é indiscutivelmente o maior de toda a zona euro e os maiores de sempre da economia portuguesa, aliás, o maior no período pós-25 de abril”, afirmou, o ministro.

Na audição na Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito da discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), o governante sublinhou que “Portugal terminará 2022, a convergir com a União Europeia”.

“Se quiser analisar todo o período da pandemia, entre 2019 e 2022, Portugal continuará a convergir com a União Europeia, isto é, a crescer mais que a União Europeia”, justificou.

Esta sexta-feira, a Comissão Europeia reviu em ligeira alta o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) português para este ano, para 6,6%, mas antecipou que em 2023 possa crescer somente 0,7%, ou seja, muito abaixo das suas anteriores projeções e abaixo das do Governo.

Relativamente às anteriores previsões de verão, publicadas em meados de julho, Bruxelas acrescenta 0,1 pontos percentuais às perspetivas de crescimento da economia portuguesa em 2022, de 6,5 para 6,6%, mas revê em forte baixa as expectativas para o próximo ano, já que há quatro meses apontava para uma expansão de 1,9% e agora só espera 0,7%.

Medina desdramatizou os números de Bruxelas, dizendo que “não me parece que haja aqui nenhum ceticismo do lado da Comissão Europeia relativamente à execução do PRR, no nosso país no ano de 2023”.