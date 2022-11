Marcelo responde a Costa: "É preciso muita criatividade para lidar com três governos diferentes"

Marcelo Rebelo de Sousa considera-se um Presidente da República “criativo”.

Foi a resposta do Chefe do Estado a uma frase recente do primeiro-ministro considerando Marcelo um Presidente criativo.

“Fica-me mal qualificar-me, mas eu penso que sou criativo”, respondeu Marcelo aos jornalistas, evitando fazer o autoelogio.

“Só por ser criativo cheguei a Presidente e só por ser criativo fui reeleito, e é preciso muita criatividade para lidar com três governos diferentes. Se o Presidente não é criativo, como é que se molda a realidades que são diferentes?”, argumentou o Presidente da República.