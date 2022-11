"Grande segurança e confiança". Marcelo tranquilo com estado da pandemia e com as medidas para o inverno

O Presidente da República diz-se tranquilo com o estado da Covid-19 e as medidas para o Inverno no país, após a reunião dos especialistas no Infarmed.

"Estamos a entrar na fase de inverno, com vírus da gripe e outros vírus que têm emergido, e a reunião serviu para estarmos tranquilos”, disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, em Torres Vedras.

“A última variante dominante da Covid-19 fica em termos de internamento 30% abaixo da gravidade da sub-variante anterior e o mesmo em termos de mortalidade”, sustentou, após ouvir os especialistas.

“Valeu a pena a reunião porque há muitos meses não se fazia o ponto de situação”, defendeu o Presidente da República, que falava à margem da inauguração da sede da Associação Mundial de Enoturismo, em Torres Vedras, no distrito de Lisboa,

O ministro da Saúde afastou hoje a necessidade de voltar a implementar medidas obrigatórias de mitigação da pandemia de Covid-19, considerando que é tempo de “virar a página”, mas reforçou o apelo à vacinação.

“Não está prevista a necessidade de medidas de saúde pública de natureza obrigatória”, afirmou Manuel Pizarro em declarações aos jornalistas no final de uma reunião que juntou hoje especialistas e políticos no Infarmed.