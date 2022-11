Chega quer ouvir Carlos Costa sobre alegadas pressões do primeiro-ministro

O Chega vai pedir a audição do antigo governador do Banco de Portugal Carlos Costa para esclarecer se o primeiro-ministro tentou proteger a empresária angolana Isabel dos Santos, tendo contactado o PSD para constituir uma comissão de inquérito.

Em conferência de imprensa no parlamento, o presidente do Chega, André Ventura, considerou ser preciso “perceber se e porquê protegeu o primeiro-ministro Isabel dos Santos”, um dia depois de António Costa ter admitido processar o ex-governador do Banco de Portugal Carlos Costa por ofensa à sua honra, por este ter afirmado que foi pressionado para não retirar Isabel dos Santos do BIC.

“O país não pode esperar que o processo de António Costa contra Carlos Costa se desenvolva e é preciso esclarecimentos rápidos. E por isso eu ouvi o vice-presidente do PSD António Leitão Amaro dizer que o PSD iria pedir explicações, mas tanto quanto sei à hora que entramos para esta conferência de imprensa não havia ainda nenhum requerimento formal no parlamento para que Carlos Costa seja aqui chamado e preste explicações”, afirmou.

O Chega, “até ao final do dia de hoje”, entregará esse requerimento “para que o antigo governador do Banco de Portugal preste esclarecimentos no parlamento sobre a veracidade das afirmações que ali contém”.

“Contactei o presidente do PSD, Luís Montenegro, para avaliar a possibilidade de uma eventual comissão de inquérito sobre esta matéria. O Chega sozinho não consegue potestativamente impor uma comissão de inquérito”, adiantou aos jornalistas.

Ventura afirmou que fará o mesmo contacto com a IL uma vez que “está em causa o regular funcionamento das instituições”.