Revisão constitucional. PSD quer portugueses a votar aos 16 anos

O PSD quer reduzir a idade legal mínima para votar para os 16 anos. No projeto de revisão constitucional que o partido apresenta amanhã na assembleia da república vai constar esta ideia.



Segundo fonte da direção do partido avançou à Renascença, a proposta foi feita por Luis Montenegro na reunião da comissão permanente do PSD, tendo sido aprovada e é uma das ideias que vai constar do projeto que vai ser apresentado esta noite no Conselho Nacional do partido.

Na quarta-feira, António Leitão Amaro, o vice-presidente do PSD, à saída da reunião com os deputados garantiu que o partido vai apresentar um diploma que “não é cirúrgico, é realista, diferenciador e com marca reformista”.

O PSD aposta “no reforço e na modernização dos direitos fundamentais, no reforço da autonomia regional e da coesão territorial e quer fazer “afinamentos à organização política e a alguns elementos da organização do estado” revelou o vice-presidente do PSD.

A Áustria foi o primeiro país europeu a dar a oportunidade de voto a jovens de 16 anos, a que se juntou Malta e Estónia.

Ainda no ano passado os jovens que participaram na conferência, coorganizada pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude e pelo Conselho Nacional de Juventude, e inserida na presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, defenderam o direito de voto aos 16 anos.

Os jovens consideraram a antecipação do voto para os 16 anos "um objetivo realista" para as próximas eleições europeias, em 2024.