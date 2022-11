"Ninguém está acima da lei". Costa promete apresentar em breve um substituto de Miguel Alves

O primeiro-ministro vai apresentar "brevemente" um substituto de Miguel Alves, o secretário de Estado Adjunto que apresentou a demissão na sequência do seu envolvimento na Operação Teia.

"Brevemente, apresentarei a PR uma personalidade para substituir Miguel Alves", disse António Costa aos jornalistas à entrada para a Comissão Nacional do PS.

Face aos mais recentes acontecimentos, Costa assumiu com naturalidade a demissão de Miguel Alves, sublinhando que, "ninguém está acima da lei, portanto sempre que há qualquer dúvida ou suspeição aquilo que as autoridades devem fazer é abrir as averiguações e se houver motivos, acusar".

Contudo, o primeiro-ministro acrescenta que "os cidadãos têm presunção de inocência e exercício de defesa. É preciso fazer alguma pedagogia. O estatuto de arguido confere direitos especiais de defesa a quem está a ser investigado. É uma garantia, não é um pronuncio".

"Devemos habituar que o sistema de Justiça funcione com normalidade e tranquilidade", disse ainda.