"Não é novidade". PSD não está surpreendido com a demissão de Miguel Alves

O PSD considera que a demissão de Miguel Alves do Governo “não é novidade” e desafia o primeiro-ministro, António Costa, a esclarecer “se e porquê interferiu” junto do Banco de Portugal para “manter intocável Isabel dos Santos”.

À entrada para o Conselho Nacional do PSD que se realiza hoje em Lisboa, o vice-presidente do partido António Leitão Amaro foi questionado pelos jornalistas sobre a demissão do secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Miguel Alves.

“Não é uma novidade. O que é novidade, e o senhor primeiro-ministro deve responder ao país, é se e porquê interferiu junto de uma instituição independente, do governador do Banco de Portugal, para manter, aparentemente, segundo notícias, intocável Isabel dos Santos”, respondeu.