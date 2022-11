​Ministra defende contratação de adjunto. "Procedimentos foram seguidos"

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, garantiu esta quinta-feira que todas as regras foram cumpridas na contratação de um adjunto para o seu gabinete.



Questionada pelos jornalistas no final do Conselho de Ministros, Mariana Vieira do Silva respondeu à polémica contratação de Tiago Cunha, um jovem de 21 anos que acabou recentemente o curso de Direito e que vai ganhar cerca de quatro mil euros brutos por mês.

“Existe uma legislação, desde 2012, que diz tudo o que há a dizer sobre a constituição dos gabinetes: os critérios de seleção, o pagamento que é devido a cada adjunto, secretário, motorista, a forma de publicitar estes contratos e o calendário em que ele deve ocorrer”, começou por referir a ministra da Presidência.