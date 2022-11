​Governo rejeita critério diferente para o caso Miguel Alves. Para sair do Governo só se for acusado

Miguel Alves está constituído arguido em dois processos, ainda não manifestou intenção de sair, e a tese do Governo do PS é que não é por estar nessa condição que será forçado a abandonar as funções em São Bento.

A ministra da Presidência aconselhou mesmo os jornalistas a "revisitar os comunicados" de António Costa nessa altura e "o que foi dito em cada um desses momentos", para daí concluir-se, diz a governante, que "não existe nenhuma diferente atitude relativamente ao facto específico" relacionado com o caso que envolve o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro.

Na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros desta quinta-feira, Mariana Vieira da Silva foi confrontada com casos como os dos três secretários de Estado que, em 2017, saíram do Governo - João Vasconcelos, Fernando Rocha Andrade e Jorge Oliveira - após terem sido constituídos arguidos no caso “Galpgate”.

A ministra da Presidência rejeita que o Governo esteja a adotar critérios diferentes no caso do secretário de Estado adjunto, Miguel Alves, constituído arguido em dois processos, e outros casos de governantes que foram igualmente constituídos arguidos e saíram do executivo.

O comunicado do primeiro-ministro a que Mariana Vieira da Silva se refere é relativo a 9 de julho de 2017 ( leia aqui em formato PDF ) e surgiu quando os secretários de Estado envolvidos no “Galpgate” pediram a demissão.

Mariana Vieira da Silva reforçou que "basta revisitar comunicação feita nesse momento", em 2017, e as "declarações do primeiro-ministro, nesse momento, para poder concluir e perceber" porque é que o Governo rejeita "a premissa da pergunta" de que os critérios adotados há cinco anos não são os mesmos adotados agora.

De resto, já na terça-feira, dirigentes socialistas recordavam à Renascença a posição do primeiro-ministro sobre o caso que envolveu em 2018 o então ministro das Finanças, Mário Centeno, que estava a ser investigado pela Procuradoria Geral da República no âmbito de um eventual recebimento indevido de vantagem.

Nessa altura, António Costa veio a terreiro dizer que “mesmo que venha a ser constituído arguido não vejo nenhum motivo para sair do Governo”. São estas palavras que dirigentes socialistas recuperam agora para justificar a manutenção de Miguel Alves no cargo de secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro.



Nessa altura, em 2018, António Costa segurou Mário Centeno com outra frase: “Quem decide a composição do Governo sou eu. Mantenho toda a confiança”. E agora ensaiou exatamente a mesma posição em relação a Miguel Alves, dizendo aos jornalistas na Web Summit que "com certeza" que mantém a confiança "senão não estaria membro do Governo".

Confrontado com o caso concreto do chamado “Galpgate”, que levou à saída de três secretários de Estado na sequência de um convite da Galp para assistir a jogos do Euro2016, um dirigente do PS salientava na terça-feira à Renascença que "foram eles que quiseram sair", lembrando mesmo que no caso de Fernando Rocha Andrade, à época secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, nem Costa o conseguiu demover, apesar da insistência.

À pergunta da Renascença se se pode concluir daqui que Miguel Alves mesmo constituído arguido - e se não pedir para sair - não será forçado a abandonar o cargo em São Bento, o mesmo dirigente socialista respondeu com um "sim", sempre à luz daquele "antecedente".

É assim justificada pela cúpula socialista, e agora pelo Governo, a manutenção do secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro no cargo, tratando-se, de resto, de um homem muito próximo e da total confiança de Costa, que já o acompanhou em funções nos tempos da câmara de Lisboa e quando esteve como ministro da Administração Interna.

Esta quinta-feira, Mariana Vieira da Silva considerou que Miguel Alves já "deu os esclarecimentos" que tinha a dar e "agora é tempo" de o Governo se "dedicar" ao trabalho. Quanto ao resto, segundo a ministra da Presidência, são questões relacionadas com a justiça e não é ao Governo que dizem respeito".