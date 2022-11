​PCP propõe "mínimo" de 1% para a Cultura, museus e palácios abertos aos domingos e feriados

No dia em que o ministro Pedro Adão e Silva é ouvido no Parlamento, o PCP volta a insistir na proposta de transferir um "mínimo" de 1% do Orçamento do Estado (OE) para a Cultura. É uma das alterações que os comunistas apresentam esta quarta-feira e que implica mexidas nos mapas do diploma do Governo, reforçando em mais de 425 milhões de euros o orçamento do setor.



A deputada do PCP Alma Rivera salienta à Renascença que este número, 1% , "foi assumido por um projeto de resolução que a Assembleia da República aprovou" em 2019 e o orçamento para a Cultura "continua longe desse patamar".

Os comunistas frisam que se trata de uma "recomendação internacional" e que "o OE tem espaço para avançar nesse sentido". Esta é uma das quatro alterações do PCP ao orçamento da Cultura, um setor que os comunistas consideram estar "subfinanciado".

Outra das propostas é o alargamento do programa 'És.Cultura18' a todos os jovens entre os 12 e os 25 anos. Trata-se de um programa que garante o acesso gratuito a equipamentos e atividades culturais a jovens entre os 18 e os 25 anos e que os comunistas querem estender aos mais novos.

Uma terceira alteração ao orçamento da Cultura é o alargamento da gratuitidade dos monumentos, museus e palácios nacionais. Desde julho que a entrada gratuita nestes espaços está reduzida para os domingos de manhã e o PCP quer alargar "a todo o horário dos domingos e feriados".