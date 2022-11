"Muito diálogo" ou "desrespeito"? PSD dividido quanto à discussão do projeto de revisão constitucional

O tapete está estendido. O grupo parlamentar do PSD discutiu durante a tarde desta quarta-feira o projeto de revisão constitucional. À saída da reunião, no Parlamento, António Leitão Amaro, vice-presidente do partido falou numa revisão “realista”, “reformista” e num projeto “diferenciador”.

Sem clarificar, nem discriminar nenhuma alteração em concreto, atirando sempre para o que vai sair do Conselho Nacional do PSD esta quinta-feira à noite, o dirigente social democrata só destapa uma parte do véu: “O direito centrado nas pessoas”, disse aos jornalistas, sem explicar o que isso significa de forma mais tangível.

Os trunfos estão guardados para esta quinta-feira, altura em que o PSD vai aprovar uma deliberação que vai servir de base para o projeto de revisão constitucional, alavancado pelo Chega.

Em resposta ao PS, que amanhã vai também arrancar com a discussão em torno de uma revisão da Constituição, Leitão Amaro garante que “não há diálogo com nenhum outro partido” e atira-se aos socialistas: “o PS está a mostrar que não tem nada para oferecer ao país. Mais uma vez o PS vem a reboque do PSD”, sentencia o vice de Montenegro.

“O PS anda a navegar à vista”, repetindo uma expressão utilizada por Marcelo Rebelo de Sousa para classificar a proposta de Orçamento do Estado. O social-democrata dá o exemplo do programa de emergência social e de algumas medidas do PSD para o OE que o Governo entroncou.

Leitão Amaro recusa qualquer leitura pessimista deste processo dentro do partido. Depois de alguns deputados do PSD demonstrarem algum desconforto pela forma apressada como tudo decorreu, o vice-presidente do partido garante que tudo está a ser feito em articulação com a bancada parlamentar.

“Muito diálogo, muito intenso, em tempo curto, mas muito intenso.”, afirma aos jornalistas. Quanto às críticas diretas, Leitão Amaro afirma que “vai sempre haver cantos de notícias a falar do que não interessa ao país”. “Há sempre espaço para escrever sobre coisas que não são o projeto de transformação do país”, esvazia este membro da direção.

A reunião da bancada aconteceu às 18h00, hora que coincidiu com a audição do Ministro da Economia, António Costa Silva no Parlamento.

Sobre isso, Leitão Amaro desvaloriza as críticas de alguns deputados do PSD, dizendo que também já foi deputado e que, fruto da agenda preenchida na altura de discussão do OE, seria impossível que a reunião da bancada não coincidisse com nenhuma audição.