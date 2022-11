Lula da Silva em Portugal a 18 e 19 de novembro

O Presidente eleito do Brasil vai estar em Portugal nos próximos dias 18 e 19 de novembro, avança à Renascença fonte do gabinete do primeiro-ministro.

A mesma fonte indica que a visita de Lula da Silva inclui um encontro com António Costa.

Por outro lado, o jornal Expresso indica que deverá constar da agenda de Lula da Silva uma audiência com Marcelo Rebelo de Sousa.

Esta visita de Lula da Silva, após a participação na COP 27, inaugura uma nova etapa das relações entre Portugal e Brasil, depois do distanciamento verificado durante a presidência Bolsonaro.