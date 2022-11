BE quer contratos de arrendamento com duração mínima de cinco anos

A poucos dias do final do prazo de entrega de propostas de alteração ao Orçamento do Estado (OE) na especialidade, o Bloco de Esquerda (BE) quer que os contratos de arrendamento tenham uma duração mínima de cinco anos.

É mais uma das propostas que os bloquistas querem que o Governo englobe no OE para 2023. Trata-se de uma medida, defende a deputada Mariana Mortágua, a concretizar-se, evitava alguma imprevisibilidade das famílias quando arrendam uma casa.

“É preciso ter mínimos de prazos para os contratos de arrendamento. Eram cinco anos antes da Troika chegar a Portugal, depois passou a um ano, o Partido Socialista na altura defendia os cinco anos e é precisamente aos cinco anos que queremos voltar”, afirmou, esta quarta-feira, no Parlamento.

Para a deputada é “preciso haver estabilidade no arrendamento”, para que as pessoas “não possam ser despejadas de um dia para o outro”, pois “quem quer planear a sua vida tem de ter o mínimo de estabilidade”, acrescentou.