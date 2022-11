Pedro Nuno Santos: "TAP precisa de acordos de empresa atualizados e ajustados"

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, reconhece que a TAP precisa de ter um Acordo de Empresa (AE) atualizado e ajustado à realidade que a aviação vive, garantindo que o objetivo da negociação não é reduzir remunerações.

Falando num audição conjunta das comissões de Economia e Finanças, Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, no âmbito da proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), o ministro começou por dizer que a administração da TAP já começou o processo negocial com o sindicato que representa os pilotos, garantindo que o objetivo da revisão dos acordos de empresa “não é reduzir a remuneração recebida pelos trabalhadores”.

“Não é esse o objetivo da revisão dos acordos de empresa”, mas antes “conseguir uma maior flexibilidade”, no sentido de a TAP “poder pagar mais quando voa mais e pagar menos quando voa menos”, disse sublinhado que a TAP “precisa de acordos de empresa atualizados e ajustados a uma realidade da aviação que é hoje muito diferente da que tínhamos quando os acordos de empresa foram feitos”.