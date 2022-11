Lula da Silva poderá vir a Portugal depois de participar na COP 27

Lula da Silva poderá vir a Portugal no próximo fim de semana, segundo avança o jornal Expresso, que cita a assessoria do Presidente eleito do Brasil.

Com presença confirmada na COP 27, o Presidente eleito poderá viajar de Sharm el-Sheik até Lisboa e deverá ter encontros com Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa.

Contactada pela Renascença, fonte do gabinete de António Costa confirma a possibilidade de Lula da Silva vir a Lisboa, por ocasião da ida à COP 27.

De resto, o primeiro-ministro também se encontra em Sharm el-Sheik, no Egito, onde Lula da Silva também estará para a cimeira sobre alterações climáticas.