Caso Miguel Alves. “Demita-se ou seja demitido!” diz socialista Isabel Moreira

A deputada socialista Isabel Moreira pediu nesta terça-feira a demissão de Miguel Alves, o secretário de Estado-adjunto de António Costa.

Em entrevista à CNN Portugal, a deputada afirmou que “o silêncio de uma semana é absolutamente inexplicável” e que a explicação que Miguel Alves deu (de que teve de dar, em primeiro lugar, explicações à Procuradoria-Geral da República) é “risível”.

A deputada criticou ainda o facto de, numa entrevista dada no passado fim de semana, Miguel Alves ter afirmado estar a ser “vítima de preconceito por ser de Caminha e não fazer parte de uma certa cor”.

“Ele próprio levanta uma suspeição sobre aquilo que leva a que haja uma suspeição sobre aquela pessoa, ou seja levantando uma suspeição sobre o sistema de justiça e isto é uma coisa que eu acho de uma gravidade inaceitável”, considerou a deputada socialista.

Por isso “demita-se ou seja demitido!”, rematou.

Recorde-se que, o grupo parlamentar do Partido Socialista recusou, até ao momento, comentar o assunto, dizendo que até 25 de novembro está totalmente focado na discussão do orçamento do próximo ano.

Já o Iniciativa Liberal diz que António Costa deve demitir Miguel Alves.

O PSD e o Chega já pediram para o adjunto de Costa ir falar ao parlamento, mas o pedido, como outros anteriores, pode cair em saco roto.