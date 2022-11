PSD pede audição de secretário de Estado Adjunto de Costa

O PSD vai pedir a audição do secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Miguel Alves, sobre um contrato-promessa que celebrou quando era presidente da Câmara de Caminha, que está a ser investigado pelo Ministério Público, foi hoje divulgado.

Em declarações hoje à agência Lusa, à margem da iniciativa Sentir Portugal, que o presidente do PSD iniciou em Caminha, o deputado João Montenegro disse que o requerimento dará entrada ainda hoje no parlamento, para que "o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro vá o mais depressa possível à Assembleia da República, para que todos os partidos tenham oportunidade de exporem todas as questões que acharem pertinentes".

"O senhor secretário de Estado tem de sair da Assembleia da República com todo e qualquer esclarecimento dado. Após esses esclarecimentos, o PSD tomará as devidas opções políticas sobre o pedido de continuidade, ou não, em funções do senhor secretário de Estado", adiantou João Montenegro.

Em causa está um contrato-promessa de arrendamento para fins não habitacionais, aprovado em 2020, que previa a construção de um Centro de Exposições Transfronteiriço (CET) na quinta do Corgo, em Vilarelho, mas o projeto foi inviabilizado pelos herdeiros dos terrenos que recorreram aos tribunais por não concordarem com o valor de venda proposto.

De acordo com aquele contrato, quando o CET estivesse construído e a câmara outorgasse a licença de utilização, a autarquia comprometia-se a arrendar o espaço, durante 25 anos. Findo aquele prazo, o município podia exercer o poder preferência de aquisição.