Miguel Alves devia abandonar o Governo, diz Frente Cívica

“O secretario de Estado Miguel Alves, com as explicações patéticas que deu na entrevista que concedeu, apenas se enterrou mais do que estava enterrado”, atira Paulo Morais.

Depois de vários dias em silêncio, o secretário de Estado, em entrevista ao JN, mostrou-se seguro da legalidade do processo e disse que não se pronunciou antes sobre a polémica porque optou por dirigir as primeiras explicações à Procuradoria-Geral da República (PGR).

Sucedem-se as reações ao caso que envolve o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro.

O membro da Frente Cívica entende que situação que envolve Miguel Alves “é inexplicável”.

“É anedótico. Vir alegar que é pelo facto de ser em Caminha que está a ser criticado por ter pago um equipamento que não existe. É mais do que absurdo”, diz Paulo Morais, sublinhando que “qualquer criança da quarta classe percebe que isto não tem pés sem cabeça”.

Mas para a Frente Cívica, não é só o secretário de Estado que fica mal na fotografia.

“É todo o Governo e o primeiro-ministro, que aparentemente tem a seu lado alguém que nem consegue explicar de forma minimamente decente o que anda a fazer. Ainda que isto não acontecesse, a forma displicente como o secretário de Estado trata a coisa pública e da forma como parece estar a gozar com os portugueses devia ir-se embora para bem longe”, defende.

Também Alexandra Leitão, antiga secretária de Estado da Educação e ex-ministra da Modernização Administrativa nos governos de António Costa, considera incompreensível que o secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro ainda esteja no Governo.

A antiga governante e atual deputada comentou na última noite o caso que está a ser investigado pelo Ministério Público e que envolve Miguel Alves. Enquanto autarca em Caminha, o agora secretário de Estado terá adiantado 300 mil euros para a construção de um centro de exposições que não saiu do papel.

No espaço de opinião que partilha com António Lobo Xavier e Pacheco Pereira, na CNN Portugal, Alexandra Leitão defendeu que este caso - se se confirmar que Miguel Alves foi constituído arguido, deveria levar à saída do secretário de Estado do Executivo, lembrando que foi esse o critério seguido por António Costa noutras circunstâncias.