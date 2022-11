Jerónimo de Sousa despede-se da liderança do PCP no próximo sábado

Jerónimo de Sousa vai discursar pela última vez como líder do PCP no próximo sábado, no arranque dos trabalhos da Conferência Nacional do partido, segundo avançam fontes comunistas à agência Lusa.

A quarta Conferência Nacional do PCP vai ter início pelas 10h30 de sábado, no Pavilhão do Alto do Moinho, em Corroios, no Seixal, e Jerónimo de Sousa fará a sua última intervenção como secretário-geral às 11h00, dando início aos trabalhos da conferência que procura reenquadrar o partido face à realidade do país - a maioria absoluta do PS, um grupo parlamentar reduzido a seis deputados e o aumento do custa de vida - e do resto do mundo - a guerra na Ucrânia e a reorganização do cenário geopolítico internacional.