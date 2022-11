"Cria vulnerabilidade desnecessária". Ex-ministra socialista defende saída de Miguel Alves do Governo

Alexandra Leitão, antiga secretária de Estado da Educação e ex-ministra da Modernização Administrativa nos governos de António Costa, considera incompreensível que o secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro ainda esteja no Governo.

A antiga governante e atual deputada comentou na última noite o caso que está a ser investigado pelo Ministério Público e que envolve Miguel Alves. Enquanto autarca em Caminha, o agora secretário de Estado terá adiantado 300 mil euros para a construção de um centro de exposições que não saiu do papel.

No espaço de opinião que partilha com António Lobo Xavier e Pacheco Pereira, na CNN Portugal, Alexandra Leitão defendeu que este caso - se se confirmar que Miguel Alves foi constituído arguido, deveria levar à saída do secretário de Estado do Executivo, lembrando que foi esse o critério seguido por António Costa noutras circunstâncias.

“Em momentos anteriores, de governos anteriores do mesmo primeiro-ministro houve pessoas constituídas arguidas, por outras circunstâncias, e a regra que houve foi foram constituídos arguidos, saem do Governo”, diz Alexandra Leitão.

A governante lembra também que “na feitura das listas” para as legislativas de 2019 e 2022 “houve pessoas que ficaram fora das listas porque estavam constituídas arguidas”, insistindo que se há um critério, sou franca: acho que a criar uma vulnerabilidade desnecessária que até limita o próprio Miguel Alves nos seus direitos de defesa e, portanto, acho todo este caso um bocadinho incompreensível”.