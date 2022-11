​CES pede reforma do sistema fiscal "sem pressões de qualquer natureza"

É bom, mas não chega. Basicamente é esta a conclusão do Conselho Económico e Social (CES) no parecer discutido e votado no plenário desta segunda-feira sobre a proposta de Orçamento do Estado de 2023 no ponto relativo à redução transversal do IRS.



O CES reconhece que se prevê uma redução de imposto para todos os escalões e um acréscimo de rendimento líquido disponível das famílias, mas o parecer dos conselheiros a que a Renascença teve acesso aponta que a "proposta orçamental parece ficar aquém do que se justificaria no atual contexto, carecendo de maior visão estratégica".

Os conselheiros falam mesmo na "necessidade de adaptação do sistema fiscal às necessidades de dinamização da sociedade portuguesa e da própria economia". É tido em conta "o peso absoluto e relativo que o IRS continua a assumir na receita fiscal", mas considera-se que "este imposto deve merecer uma atenção prioritária no sentido da sua redução, sem prejuízo da sua função de equidade social".

O Governo propõe-se atualizar os escalões de IRS no valor de referência dos aumentos salariais para 2023 – 5,1%, propõe-se, ainda, reduzir em dois pontos percentuais, de 23% para 21%, a taxa marginal do segundo escalão e com estas alterações em sede de IRS, prevê-se, segundo o CES, "uma redução de imposto para todos os escalões e um efetivo acréscimo do rendimento líquido disponível das famílias".

Mas, há sempre um mas. No entender do CES "a proposta orçamental corre o risco de ficar aquém do que se justificaria no atual contexto" e acrescenta que "apesar de se falar em transversalidade e de abrangência em relação às chamadas classes médias, a realidade é que estas continuam a ser fortemente penalizadas em termos de carga fiscal".

É nesta altura do parecer que o CES assume que é necessária uma reforma do sistema fiscal, mas não aponta uma direção. A "reforma do sistema fiscal é um processo complexo que deve ser feita na base de estudos sérios e sem pressões de qualquer natureza".

Não é referido a que "pressões" os conselheiros se referem, mas ainda está fresco o debate que custou dissabores ao ministro da Economia sobre a redução transversal ou não do IRC.

O tema regressa mais à frente no parecer, no capítulo relativo às medidas destinadas às empresas. O CES considera que "no seu conjunto" estas se destinam "fundamentalmente a reduzir a carga fiscal e a alterar o regime de reporte de prejuízos" e reconhece "um esforço na redução da tributação sobre as empresas".

Mas surge a mesma recomendação. A de que "esta questão seja objeto de um estudo aprofundado, visando um regime fiscal incentivador do desenvolvimento da economia portuguesa e da produtividade".

O novo regime de incentivos à capitalização das empresas causa "sérias dúvidas" aos conselheiros sobre "se constitui, efetivamente, uma melhoria relativamente ao quadro atualmente em vigor". É deixado o alerta para que "seja feita uma avaliação do impacto destas medidas num futuro próximo".

Atualização de pensões a partir de 2023 levanta "várias reservas"

O capítulo do parecer do CES reservado às pensões está cheio de recados. A atualização de pensões, a Convergência do Complemento Solidário para Idosos (CSI) e do Complemento da Prestação Social para a Inclusão (PSI) com o limiar da pobreza ou atualização do Indexante de Apoios Sociais (IAS) em 8% são medidas vistas com "aspetos positivos", mas "algumas levantam várias reservas".

Entre essas reservas está "o modo como será calculada a atualização de pensões a partir de 2023, tendo em conta a fórmula legal de atualização". O parecer conclui que "a opção da proposta de OE significa uma perda do valor futuro das pensões, já que o complemento excecional não integrará o valor das pensões que serão objeto de aumentos em 2023, para além de que as percentagens de atualização serão muito inferiores às que resultam aplicação da fórmula legal".

O CES sugere ainda "reservas" em relação à "referência de 4% para a taxa de inflação em 2023 que está longe de ser uma previsão consensualizada". Os conselheiros dá assim razão às críticas dos partidos da oposição que têm as mesmas dúvidas sobre como vai ser a fórmula de cálculo das pensões a partir de 2024.

Segurança Social. "Devem ser equacionadas medidas de diversificação das fontes de financiamento"

De acordo com o OE, o orçamento da segurança social terá um "desenvolvimento positivo" em 2023, refere o CES. Mas ainda assim, são deixadas algumas recomendações, nomeadamente "medidas de diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social que garantam a sua sustentabilidade".

Os conselheiros salientam ainda "a necessidade de acompanhar a evolução e as mudanças de fatores como a demografia, a estrutura do mercado de trabalho, as mudanças tecnológicas, os rendimentos e sua distribuição e o desenvolvimento económico, tendo em vista a necessidade de garantir um sistema que, simultaneamente, seja sustentável e garanta níveis adequados de proteção".