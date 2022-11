Jerónimo não vai continuar como deputado e fala de um Governo "surdo"

"Gostaria aqui de reafirmar de viva voz que como seguimento de uma avaliação própria, resultante de uma reflexão sobre as minhas condições de saúde e as exigências correspondentes às responsabilidades que tenho vindo a assumir como secretário-geral do PCP, coloquei a minha substituição nestas funções", sustentou Jerónimo de Sousa, que falava em conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa, este domingo.

Jerónimo de Sousa discursou, este domingo, perante o Comité Central do PCP após ter anunciado a saída da liderança do partido, sendo substituído por Paulo Raimundo no cargo de secretário-geral. Na sua intervenção deixou forte críticas o Executivo e assumiu que vai deixar o Parlamento.

Quem se segue?

O antigo deputado e jovem dirigente comunista Duarte Alves é o nome seguinte na lista de candidatos à Assembleia da República pelo círculo eleitoral de Lisboa, por onde Jerónimo de Sousa foi eleito.

Sem referir o nome de Duarte Alves, o líder cessante referiu: "Posso afirmar que estamos em condições de avançar com uma solução dinâmica."

Iniciada e concluída a "devida auscultação", continuou o secretário-geral comunista cessante, Paulo Raimundo foi o nome escolhido dentro da direção comunista para o substituir: "É um camarada de uma geração mais jovem, com um percurso de vida marcado por uma experiência diversificada, com capacidade, inserção no coletivo, preparado para uma responsabilidade que associa a dimensão pública com a ligação, contacto e identificação com os trabalhos e as massas populares, com o trabalho do partido, as suas organizações e militantes."

Em setembro, Jerónimo de Sousa dizia à Renascença e ao jornal "Público" que "todos estamos de acordo: um dia será [substituído]. Não somos eternos. Naturalmente eu tenho a consciência de que a vida, a questão da saúde, pode ser um fator subjetivo, mas não é".

O secretário-geral cessante tinha mandato até 2024 e vai ser substituído por um dos poucos dirigentes que faz parte dos órgãos mais restritos do partido - a Comissão Política e o Secretariado. Paulo Raimundo é uma figura proeminente para as bases comunistas, mas desconhecida na esfera mediática.