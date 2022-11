Santos Silva agradece "enorme contributo" de Jerónimo de Sousa para instituições democráticas

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, agradeceu hoje o "enorme contributo" de Jerónimo de Sousa para as instituições democráticas portuguesas, em reação ao anúncio da sua saída de secretário-geral do PCP.

"No dia em que se anuncia que o deputado Jerónimo de Sousa deixará de ser, a seu pedido, secretário-geral do PCP, é tempo de agradecer o enorme contributo que tem dado para as instituições democráticas portuguesas", escreveu Augusto Santos Silva na sua conta na rede social Twitter.

Em comunicado, o PCP anunciou que Jerónimo de Sousa, "refletindo sobre a sua situação de saúde e as exigências correspondentes às responsabilidades que assume, colocou a questão da sua substituição nas funções que desempenha" como secretário-geral do PCP.

Numa reunião do Comité Central do PCP marcada para o próximo sábado, 12 de novembro, "será feita a proposta de eleição de Paulo Raimundo para secretário-geral do PCP", lê-se no mesmo comunicado.

Jerónimo de Sousa, antigo operário e deputado desde os tempos da Assembleia Constituinte, liderava o PCP há 18 anos.