Quem é Paulo Raimundo, o "padeiro" que é o novo líder comunista?

Não são muitos os detalhes que se conhecem da vida do novo secretário-geral do PCP. Uma figura desconhecida para o público em geral, cuja escolha surpreendeu a maioria e traiu as previsões. A escassa informação que é conhecida neste momento, na sua maioria, é dada através de uma nota biográfica que o próprio partido decidiu enviar às redações,

Torna-se membro do PCP aos 18 anos, e dez anos depois fixa-se como funcionário do partido, em 2004, ano em que Jerónimo de Sousa se torna secretário-geral dos comunistas.

O lugar de destaque chega quando Paulo Raimundo tem apenas 20 anos, quando no XV Congresso do PCP é eleito membro do Comité Central, órgão mais importante do partido. A dose foi repetida no Congresso seguinte, em 2000.

Durante a pandemia, em 2020, o novo secretário-geral do PCP foi eleito para a Comissão Política e para o Secretariado do Comité Central.

No comunicado enviado pelo PCP, o partido destaca as "qualidades humanas próprias a uma experiência densa e diversificada", bem como o "trabalho político em múltiplas áreas de organização e intervenção com responsabilidades pelo trabalho da juventude e da JCP".

Os comunistas consideram que Paulo Raimundo tem "um percurso de vida dedicado à defesa dos interesses dos trabalhadores e do povo português".