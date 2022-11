Ministra responde a Marcelo: "Preocupações do Presidente são as do Governo"

A ministra da Coesão Territorial respondeu às preocupações de Marcelo Rebelo de Sousa, garantindo que as mesmas "são também as preocupações do Governo".

Esta manhã, durante uma cerimónia no concelho da Trofa, o Presidente da República pressionou diretamente a ministra da Coesão Territorial para que as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) sejam bem aplicadas.

"Verdadeiramente super infeliz para si será o dia em que eu descubra que a taxa de execução dos fundos europeus não é aquela que deve ser. Nesse caso, eu não lhe perdoo e há milhares de testemunhas daquilo que estou a dizer hoje. Espero que esse dia nunce chegue, mas estarei atento para o caso de chegar", disse o chefe de Estado.



Já esta tarde, Ana Abrunhosa lembrou que estava ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa quando as declarações foram proferidas afirmou que esta é “uma oportunidade única” que deve ser bem executada.

“Já estamos a gastar e a investir por conta do Portugal 2030. Até agora todas as metas e pedidos de pagamento estão dentro da data”, sublinhou.

A ministra da Coesão Territorial realçou ainda que o Governo permanece atento, destacando que os vários ministérios, bem como as autarquias, devem também ser responsáveis pela alocação dos fundos.