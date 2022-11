Jerónimo de Sousa deixa liderança do PCP. Paulo Raimundo será novo secretário-geral

Os comunistas agradecem a Jerónimo de Sousa "a grande dedicação e empenho com que assumiu estas elevadas responsabilidades, por um longo período, exemplo de compromisso com o ideal e projecto do PCP, ao serviço dos trabalhadores, do povo e do País, da paz, da amizade e solidariedade entre os povos, bem como a disposição de prosseguir a sua acção militante".

O histórico comunista liderou os orgãos dirigentes do partido durante 18 anos e deverá continuar no Comité Central, mas não na posição de liderança.

Em setembro, Jerónimo de Sousa dizia à Renascença e ao jornal "Público" que "todos estamos de acordo: um dia será [substituído]. Não somos eternos. Naturalmente eu tenho a consciência de que a vida, a questão da saúde, pode ser um fator subjetivo, mas não é".

O PCP destaca que Paulo Raimundo "é de uma geração mais jovem "com um percurso de vida marcado por uma experiência diversificada, com capacidade, inserção no colectivo, preparado para uma responsabilidade que associa a dimensão pública à ligação, contacto e identificação com os trabalhadores e as massas populares e com o Partido, as suas organizações e militantes".