OE 2023. ​IL quer reduzir impostos aos profissionais liberais

A Iniciativa Liberal (IL) apresenta um pacote de cinco medidas para garantir mais rendimento para os trabalhadores liberais ao final do mês.

O partido considera que os trabalhadores independentes e os profissionais liberais são maltratados no nosso país, e que, nos últimos anos, várias alterações legislativas tornaram mais difícil a vida a estes trabalhadores, quer em burocracias e custos.



Uma as propostas de alteração ao Orçamento do Estado, que está em discussão na Assembleia da República, é um pacote com cinco medidas reveladas à Renascença por Rui Rocha. O deputado garante que não implicam um aumento grande da despesa, mas fazem a diferença ao fim do mês para estes trabalhadores.

“Em termos de custo para o estado é uma ninharia, num momento em que as receitas fiscais estão a aumentar por causa da inflação, e de medidas que abrangem centenas de milhar de pessoas” refere Rui Rocha.

Uma das propostas é a redução da taxa de retenção na fonte de 25 % para 15%. Rui Rocha diz que “nem sequer se está a afetar a receita de imposto”, mas apenas a libertar dinheiro ao fim do mês. O deputado da Iniciativa Liberal refere que “os profissionais liberais em Portugal têm um risco elevado de pobreza na União Europeia, só a Roménia está a frente do nosso país”.