Ministra da Defesa anuncia reforço de 20 milhões de euros na Lei de programação militar

A ministra da Defesa anunciou esta manhã, no Parlamento, um reforço de 20 milhões de euros na Lei de programação militar para a manutenção de equipamentos.

Helena Carreiras disse aos deputados que a aposta é na modernização com destaque para a Marinha e Força Aérea.

“Na Marinha, a modernização das fragatas da classe Vasco da Gama, na Força Aérea a entrega da primeira aeronave para KC-390 e no Exército a entrega de 33 viaturas táticas médico médias, de um total de 61 até 2026, assim como a entrega de 47 viaturas SIC-T equipadas com sistemas de informações e comunicações táticas”, enumerou.

A governante garantiu ainda aos deputados que este Orçamento do Estado tem em conta as missões que Portugal assume no estrangeiro. E no que toca à Ucrânia, a ministra disse que se for necessário mais dinheiro, isso está previsto.

“Ao valor de 73 milhões de euros alocados a esta rubrica, juntar-se-á o montante que for necessário para reforçar a presença nacional nas missões da NATO no flanco leste”, adiantou.

Lembrou que “isso já aconteceu, aliás, este ano, em que o Orçamento de Defesa Nacional foi reforçado com 13 milhões de euros para sustentar a participação nacional nas missões Enhanced Vigilance Activity e Very High Readiness Joint Task Force”.

“Este montante deverá também assegurar os custos de participação nacional na missão de assistência militar da União Europeia à Ucrânia, recentemente aprovada e para a qual Portugal contribuirá ativamente”, destacou.

A ministra Helena Carreiras anunciou ainda que na próxima semana, dia 8, vai reunir-se com associações de militares para discutir atualizações salariais e valorização de carreiras.