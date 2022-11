"Seria uma catástrofe" o PS fazer a regionalização como fez a descentralização, diz Montenegro

O presidente do PSD defendeu esta quinta-feira que “seria uma catástrofe” o Partido Socialista fazer com a regionalização com o que fez com a descentralização de competências e que “nesta altura” a discussão sobre aquela reforma administrativa “não é oportuna”.

“Se aquilo que nós podemos esperar do Partido Socialista [para] tratar da regionalização for aquilo que o Partido Socialista fez com a descentralização, eu acho que não há ninguém que defenda a regionalização, porque então isso seria uma catástrofe, seria uma catástrofe”, defendeu Luís Montenegro, no Porto, a discursar num jantar de sócios da Associação Comercial o Porto.

O líder do PSD teceu várias críticas à forma como decorreu o processo de descentralização de competências da Administração Central para os municípios, fazendo um paralelismo com o que poderia acontecer com uma reforma administrativa mais ampla.